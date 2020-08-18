Півзахисника "Манчестер Сіті" оголошено кращим футболістом сезону АПЛ

У боротьбі за нагороду бельгієць обігнав шістьох конкурентів: Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона, Денні Інгса, Садіо Мане, Ніка Поупа і Джеймі Варді.

Де Брюйне став третім бельгійцем за останні дев’ять сезонів, який отримав нагороду найкращому гравцеві АПЛ після колишнього товариша по команді Вінсента Компані в сезоні 2011/12 і представника “Челсі” Едена Азара в сезоні 2014/15 років.

Примітно, що півзахисник “міщан” здійснив 13 голів при 20 асистах у 35 іграх змагань у складі клубу з Манчестера.