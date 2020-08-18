Полузащитник "Манчестер Сити" объявлен лучшим футболистом сезона АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Одноклубника украинского защитника Александра Зинченко по “Манчестер Сити” — Кевина де Брюйне, признан лучшим футболистом по итогам сезона в Английской Премьер-лиге, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
В борьбе за награду бельгиец обогнал шестерых конкурентов: Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона, Дэнни Ингса, Садио Мане, Ника Поупа и Джейми Варди.
Де Брюйне стал третьим бельгийцем за последние девять сезонов, получивший награду лучшему игроку АПЛ после бывшего товарища по команде Винсента Компани в сезоне 2011/12 и представителя “Челси” Эдена Азара в сезоне 2014/15 годов.
Примечательно, что полузащитник “горожан” совершил 13 голов при 20 ассистов в 35 играх соревнований в составе клуба из Манчестера.