Півзахисник збірної Австрії змінив “РБ Лейпциг” на “Баварію”

Деталі

27-річний півзахисник перейшов до табору “Баварії” із “РБ Лейпциг”, в якому він вже виступав під керівництвом Юліана Нагельсманна. Забітцер підписав контракт до 2025 року. Півзахисник виступатиме під номером 18.

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“Я дуже щасливий, що буду грати за „Баварію“. Ще будучи дитиною я дуже пишався своєю футболкою „Баварії“. Щороку на новий рік я отримував нову. Я віддам всі сили заради клубу. Я хочу виграти якомога більше матчів і, само собою, як можна більше титулів”, — сказав новачок клубу.

Доповнення

Забітцер почав свою кар’єру в клубі “Адміра Ваккер”. Звідти він потрапив до віденського “Рапіда”, після чого перейшов в “РБ Лейпциг”. На рахунку Забітцера 145 матчів в Бундеслізі, в яких він забив 32 голи. У Лізі чемпіонів він взяв участь в 21 матчі, в яких відзначився чотири рази. У складі збірної Австрії півзахисник провів 54 матчі (8 голів).