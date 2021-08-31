Півзахисник збірної Австрії змінив “РБ Лейпциг” на “Баварію”

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Мюнхенська “Баварія” підписала футболіста збірної Австрії Марселя Забітцера, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Баварії”.

Деталі

27-річний півзахисник перейшов до табору “Баварії” із “РБ Лейпциг”, в якому він вже виступав під керівництвом Юліана Нагельсманна. Забітцер підписав контракт до 2025 року. Півзахисник виступатиме під номером 18.

Цитата

“Я дуже щасливий, що буду грати за „Баварію“. Ще будучи дитиною я дуже пишався своєю футболкою „Баварії“. Щороку на новий рік я отримував нову. Я віддам всі сили заради клубу. Я хочу виграти якомога більше матчів і, само собою, як можна більше титулів”, — сказав новачок клубу.

Доповнення

Забітцер почав свою кар’єру в клубі “Адміра Ваккер”. Звідти він потрапив до віденського “Рапіда”, після чого перейшов в “РБ Лейпциг”. На рахунку Забітцера 145 матчів в Бундеслізі, в яких він забив 32 голи. У Лізі чемпіонів він взяв участь в 21 матчі, в яких відзначився чотири рази. У складі збірної Австрії півзахисник провів 54 матчі (8 голів).

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