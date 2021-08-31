Полузащитник сборной Австрии сменил "РБ Лейпциг" на "Баварию"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Мюнхенская “Бавария” подписала футболиста сборной Австрии Марселя Забитцера, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Баварии”.
Детали
27-летний полузащитник перешел в стан “Баварии” с “СБ Лейпциг”, в котором он уже выступал под руководством Юлиана Нагельсманна. Забитцер подписал контракт до 2025 года. Полузащитник будет выступать под номером 18.
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“Я очень счастлив, что буду играть за „Баварию“. Еще будучи ребенком я очень гордился своей футболкой „Баварии“. Ежегодно на новый год я получал новую. Я отдам все силы ради клуба. Я хочу выиграть как можно больше матчей и, само собой, как можно больше титулов”, — сказал новичок клуба.
Дополнение
Забитцер начал свою карьеру в клубе “Адмира Ваккер”. Оттуда он попал в венского “Рапида”, после чего перешел в “СБ Лейпциг”. На счету Забитцера 145 матчей в Бундеслиге, в которых он забил 32 гола. В Лиге чемпионов он принял участие в 21 матче, в которых отличился четыре раза. В составе сборной Австрии полузащитник провел 54 матча (8 голов).