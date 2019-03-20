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Півзахисник "Шахтаря" через травму пропустить матчі збірної України

Київ • УНН

 • 9192 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За підсумками тренувальних занять в збірній України з футболу розташування команди покинув півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

Півзахисник "Шахтаря" через травму пропустить матчі збірної України

Медичне обстеження, проведене лікарями національної команди, показало, що у Коваленка — розтягнення привідного м'язу, яке вимагає тижневого відновлення. З огляду на те, що повернутися до тренувань Віктор зможе лише 25 березня - у день гри з Люксембургом, - півзахисник залишив розташування збірної для проведення курсу реабілітації в Києві. Таким чином, допомогти "синьо-жовтим" у перших матчах відбору Коваленко не зможе.

Відзначимо й приємну новину - до основної групи повернувся нападник Артем Кравець, який прибув на збір із забоєм гомілки. Після курсу реабілітації форвард готовий активно включитися в боротьбу за місце у стартовому складі.

Додамо, що сьогодні збірна вирушить до Лісабону на зустрічі відбору до Євро-2020 із Португалією.

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