Полузащитник "Шахтера" из-за травмы пропустит матчи сборной Украины

Медицинское обследование, проведенное врачами национальной команды, показало, что у Коваленко — растяжение приводящей мышцы, которое требует недельного восстановления. Учитывая то, что вернуться к тренировкам Виктор сможет только 25 марта — в день игры с Люксембургом — полузащитник покинул расположение сборной для проведения курса реабилитации в Киеве. Таким образом, помочь “сине-желтым” в первых матчах отбора Коваленко не сможет.

Отметим и приятную новость — в основную группу вернулся нападающий Артем Кравец, прибыл на сбор с ушибом голени. После курса реабилитации форвард готов активно включиться в борьбу за место в стартовом составе.

Добавим, что сегодня сборная отправится в Лиссабон на встрече отбора к Евро-2020 с Португалией.