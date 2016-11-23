Півсотні свиней спалили через африканську чуму на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Ветеринари сьогодні продовжують умертвляти домашніх свиней у селі Черниця Корецького району, де запровадили карантин через африканську чуму. Про це повідомив начальник управління ветеринарної медицини в Рівненській області Володимир Лазарчук, передає кореспондент УНН.
“Карантинні загони обгорнули всі господарства, вчора умервили та спалили 25 свиней, сьогодні — 13 голів. Карантин триватиме 40 днів”, — сказав В. Лазарчук.
Окрім того він зазначив, що спалаху вірусу в сусідніх селах Богданівка, Бриків та Крилів не зафіксовано.
Нагадаємо, через африканську чуму в селі на Рівненщині знищать майже 300 свиней.
Нагадаємо, за 9 місяців поточного року через АЧС експорт української свинини скоротився у 20 разів.
За словами експерта Ю.Опенька, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту.