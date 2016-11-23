Півсотні свиней спалили через африканську чуму на Рівненщині

“Карантинні загони обгорнули всі господарства, вчора умервили та спалили 25 свиней, сьогодні — 13 голів. Карантин триватиме 40 днів”, — сказав В. Лазарчук.

Окрім того він зазначив, що спалаху вірусу в сусідніх селах Богданівка, Бриків та Крилів не зафіксовано.

Нагадаємо, через африканську чуму в селі на Рівненщині знищать майже 300 свиней.

Нагадаємо, за 9 місяців поточного року через АЧС експорт української свинини скоротився у 20 разів.

За словами експерта Ю.Опенька, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту.