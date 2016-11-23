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Полсотни свиней сожгли из-за африканской чумы в Ровенской области

Киев • УНН

 • 9276 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Ветеринары сегодня продолжили умерщвлять домашних свиней в селе Черница Корецкого района, где ввели карантин в связи с африканской чумой. Об этом сообщил начальник управления ветеринарной медицины в Ровенской области Владимир Лазарчук, передает корреспондент УНН.

Полсотни свиней сожгли из-за африканской чумы в Ровенской области

"Карантинные отряды обошли все хозяйства, вчера умертвили и сожгли 25 свиней, сегодня - 13 голов. Карантин продлится 40 дней", - сказал В.Лазарчук.

Кроме того, он отметил, что вспышки вируса в соседних селах Богдановка, Брыков и Крылов не зафиксировано.

Напомним, из-за африканской чумы в селе в Ровенской области уничтожат почти 300 свиней.

Напомним, за 9 месяцев текущего года из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз.

По словам эксперта Ю.Опенько, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужбы) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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