Полсотни свиней сожгли из-за африканской чумы в Ровенской области

"Карантинные отряды обошли все хозяйства, вчера умертвили и сожгли 25 свиней, сегодня - 13 голов. Карантин продлится 40 дней", - сказал В.Лазарчук.

Кроме того, он отметил, что вспышки вируса в соседних селах Богдановка, Брыков и Крылов не зафиксировано.

Напомним, из-за африканской чумы в селе в Ровенской области уничтожат почти 300 свиней.

Напомним, за 9 месяцев текущего года из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз.

По словам эксперта Ю.Опенько, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужбы) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента.