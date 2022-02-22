Північноатлантичний альянс скликає позачергове засідання комісії НАТО-Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Північноатлантичний альянс сьогодні збирає позачергове засідання Комісії НАТО-Україна на тлі рішення Росії про "визнання" так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це сказано в анонсі, поширеному Альянсом у вівторок, пише УНН.
Цитата
"У вівторок, 22 лютого 2022 року, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе брифінг для ЗМІ в штаб-квартирі НАТО після позачергового засідання Комісії НАТО-Україна", — сказано в анонсі.
Деталі
Брифінг має відбутися у вівторок о 17:00 за брюссельським часом (18:00 за Києвом).
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".