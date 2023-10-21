Північна Корея засудила США за постачання ракет великої дальності Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Північна Корея засудила Сполучені Штати за постачання Україні балістичних ракет великої дальності, відомих як ATACMS, заявивши, що будь-який удар по Росії з їхнім застосуванням лише завадить мирним зусиллям. Про це УНН повідомляє на Reuters.
17 жовтня Україна заявила, що вперше застосувала поставлену США армійську тактичну ракетну систему (ATACMS), завдавши важких пошкоджень двом аеродромам на окупованих Росією територіях.
Цитата
“США нарешті поставили Україні ракетну систему класу „земля-земля“ ATACMS, незважаючи на глибоке занепокоєння та сильний опір міжнародного співтовариства”, — заявив посол Північної Кореї в Росії Сін Хонг Чол у заяві, опублікованій державними ЗМІ ЦТАК.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна може застосовувати ATACMS виключно в межах своєї території - Пентагон
“Будь-який удар по внутрішній території Росії, яка є ядерною державою, не сприятиме якнайшвидшому припиненню української ситуації або її мирному врегулюванню, як стверджують США, але послугує каталізатором для того, щоб занурити всю Європу в горнило нескінченної війни та продовження війни”, — йдеться в заяві.
13 жовтня Білий дім звинуватив Пхеньян у нещодавньому постачанні Росії зброї, назвавши це тривожною подією і викликавши занепокоєння з приводу розширення військових відносин між двома країнами.