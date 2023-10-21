Северная Корея осудила США за поставку ракет большой дальности Украине

17 октября Украина заявила, что впервые применила поставленную США армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS) , нанеся тяжелые повреждения двум аэродромам на оккупированных Россией территориях.

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“США, наконец, поставили Украине ракетную систему класса „земля-земля“ ATACMS, несмотря на глубокую обеспокоенность и сильное сопротивление международного сообщества”, — заявил посол Северной Кореи в России Син Хонг Чол в заявлении, опубликованном государственными СМИ ЦТАК.

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“Любой удар по внутренней территории России, являющейся ядерной державой, не будет способствовать скорейшему прекращению украинской ситуации или ее мирному урегулированию, как утверждают США, но послужит катализатором для того, чтобы погрузить всю Европу в горнило бесконечных войну и продление войны”, — говорится в заявлении.

13 октября Белый дом обвинил Пхеньян в недавней поставке России оружия, назвав это тревожным событием и вызвав обеспокоенность по поводу расширения военных отношений между двумя странами.