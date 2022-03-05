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Північна Корея запустила в море балістичну ракету

Північна Корея запустила в море балістичну ракету

Київ • УНН

 • 150875 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. КНДР, в суботу, запустила принаймні одну передбачувану балістичну ракету в море. За даними Збройних сил Південної Кореї, їхні сусіди продовжили серію випробувань зброї в цьому році на тлі тривалого заморожування ядерних переговорів з США. Про це інформує УНН з посиланням на AP.

Деталі

Як заявили в об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, ракета була випущена в бік східних вод країни. У Міноборони Японії кажуть, що ракета, імовірно, була балістична.

Це був 9-й випадок пусків зброї КНДР в 2022 році, оскільки Пхеньян продовжує використовувати "дипломатичну паузу" для розширення своїх військових можливостей, одночасно намагаючись змусити адміністрацію американського президента піти на поступки.

Відомо, що крайній запуск відбувся приблизно через тиждень після того, як Південна Корея і Японія заявили, що 27 березня вони виявили, що Північ запускає балістичну ракету, яка пролетіла близько 300 км на максимальній висоті близько 600 км.

Пізніше в КНДР повідомили, що запуск був розроблений для перевірки системи камер, яку вони планують встановити на супутнику-шпигуні, який знаходиться в стадії розробки. Інші випробування Півночі в цьому році включали передбачувану гіперзвукову ракету та її перший запуск з 2017 року ракети середньої дальності, потенційно здатної досягти Гуаму, великого військового вузла США в Тихому океані.

На думку аналітиків, КНДР може підвищити ставки в найближчі місяці та, ймовірно, відновити випробування основної зброї, такої як міжконтинентальні балістичні ракети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Північна Корея запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря.

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