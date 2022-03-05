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Северная Корея запустила в море баллистическую ракету

Северная Корея запустила в море баллистическую ракету

Киев • УНН

 • 150871 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. КНДР, в субботу, запустила по крайней мере одну предполагаемую баллистическую ракету в море. По данным Вооруженных сил Южной Кореи, их соседи продолжили серию испытаний оружия в этом году на фоне длительной заморозки ядерных переговоров с США. Об этом информирует УНН со ссылкой на AP.

Детали

Как заявили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, ракета была выпущена в сторону восточных вод страны. В Минобороны Японии говорят, что ракета, предположительно, была баллистическая.

Это был 9-й случай пусков оружия КНДР в 2022 году, поскольку Пхеньян продолжает использовать "дипломатическую паузу" для расширения своих военных возможностей, одновременно пытаясь заставить администрацию американского президента пойти на уступки.

Известно, что крайний запуск состоялся примерно через неделю после того, как Южная Корея и Япония заявили, что 27 марта они обнаружили, что Север запускает баллистическую ракету, которая пролетела около 300 км на максимальной высоте около 600 км.

Позже в КНДР сообщили, что запуск был разработан для проверки системы камер, которую они планируют установить на спутнике-шпионе, который находится в стадии разработки. Другие испытания Севера в этом году включали предполагаемую гиперзвуковую ракету и ее первый запуск с 2017 года ракеты средней дальности, потенциально способной достичь Гуама, крупного военного узла США в Тихом океане.

По мнению аналитиков, КНДР может повысить ставки в ближайшие месяцы и, вероятно, возобновить испытания основного оружия, такого как межконтинентальные баллистические ракеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

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