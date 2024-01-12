Північна Корея готується прийняти перших туристів з 2020 року
Київ • УНН
Північна Корея планує дозволити в'їзд російській туристичній групі, що свідчить про потенційне послаблення суворого прикордонного контролю після пандемії. Чотириденний тур, який розпочнеться 9 лютого, включає Пхеньян і гірськолижний курорт.
Група з Росії може стати першими туристами, яких допустили до Північної Кореї після того, як на початку 2020 року почалися блокування кордону КНДР через пандемію. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Під час поширення COVID-19 Північна Корея запровадила один із найсуворіших у світі прикордонних заходів і досі не повністю відкрила кордон для іноземців.
Поїздка, рекламована агентством зі Владивостока, була організована, коли губернатор далекосхідного регіону Росії Приморського краю, який межує з Північною Кореєю, відвідав Пхеньян для переговорів.
Чотириденний тур розпочнеться 9 лютого та включатиме зупинки в Пхеньяні та на гірськолижному курорті, згідно з онлайн-маршрутом.
Саймон Кокерелл, генеральний менеджер пекінської компанії Koryo Tours, яка не бере участі в поїздці, сказав Reuters, що його партнери в Північній Кореї підтвердили, що російський візит відбудеться за особливих обставин.
Це хороший знак, але я б не вагався сказати, що він обов’язково призведе до ширшого відкриття через особливі обставини цієї однієї поїздки. Але з огляду на те, що туристів не було більше чотирьох років, будь-яку туристичну поїздку можна розглядати як позитивний крок вперед
Контекст
На туризм у КНДР майже не впливають резолюції Ради Безпеки ООН, які обмежують бізнес із Північною Кореєю через її програми створення ядерної зброї та балістичних ракет.
Згідно з оцінкою сеульського NK News, за рік до початку пандемії в Північній Кореї спостерігався сплеск китайських туристів, які, можливо, забезпечили країні до 175 мільйонів доларів додаткового доходу у 2019 році.
Південна Корея попереджає, що КНДР може продати рф новий тип тактичних керованих ракет11.01.24, 10:09 • 81105 переглядiв