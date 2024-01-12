Північна Корея готується прийняти перших туристів з 2020 року

Група з Росії може стати першими туристами, яких допустили до Північної Кореї після того, як на початку 2020 року почалися блокування кордону КНДР через пандемію. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Під час поширення COVID-19 Північна Корея запровадила один із найсуворіших у світі прикордонних заходів і досі не повністю відкрила кордон для іноземців.

Поїздка, рекламована агентством зі Владивостока, була організована, коли губернатор далекосхідного регіону Росії Приморського краю, який межує з Північною Кореєю, відвідав Пхеньян для переговорів.

Чотириденний тур розпочнеться 9 лютого та включатиме зупинки в Пхеньяні та на гірськолижному курорті, згідно з онлайн-маршрутом.

Саймон Кокерелл, генеральний менеджер пекінської компанії Koryo Tours, яка не бере участі в поїздці, сказав Reuters, що його партнери в Північній Кореї підтвердили, що російський візит відбудеться за особливих обставин.

Це хороший знак, але я б не вагався сказати, що він обов’язково призведе до ширшого відкриття через особливі обставини цієї однієї поїздки. Але з огляду на те, що туристів не було більше чотирьох років, будь-яку туристичну поїздку можна розглядати як позитивний крок вперед