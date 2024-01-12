Северная Корея готовится принять первых туристов с 2020 года

Группа из России может стать первыми туристами, которых допустили в Северную Корею после того, как в начале 2020 года начались блокировки границы КНДР из-за пандемии. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Во время распространения COVID-19 Северная Корея ввела одну из самых строгих в мире пограничных мер и до сих пор не полностью открыла границу для иностранцев.

Поездка, рекламируемая агентством из Владивостока, была организована, когда губернатор дальневосточного региона России Приморского края, который граничит с Северной Кореей, посетил Пхеньян для переговоров.

Четырехдневный тур начнется 9 февраля и будет включать остановки в Пхеньяне и на горнолыжном курорте, согласно онлайн-маршруту.

Саймон Кокерелл, генеральный менеджер пекинской компании Koryo Tours, которая не участвует в поездке, сказал Reuters, что его партнеры в Северной Корее подтвердили, что российский визит состоится при особых обстоятельствах.

Это хороший знак, но я бы не колебался сказать, что он обязательно приведет к более широкому открытию из-за особых обстоятельств этой одной поездки. Но учитывая, что туристов не было более четырех лет, любую туристическую поездку можно рассматривать как положительный шаг вперед