Півфіналіст минулого розіграшу ЛЧ в меншості втримав нічию у матчі з "АПОЕЛем"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Трьома матчами стартував раунд плей-офф відбору до групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Учасник півфіналу попереднього розіграшу Ліги чемпіонів нідерландський "Аякс" вдесятьох втримав нульову нічию в Нікосії.
Захисник "Аякса" Мазрауі був видалений з поля за дві жовті картки на 80 хвилині. У кіпріотів Павлович потрапив в поперечину.
В іншому протистоянні гол Масопусти приніс гостьову перемогу "Славії" над "ЧФР Клуж" – 0:1.
Варто відзначити, що 26 команд уже гарантували місце в груповій стадії Ліги чемпіонів.