Полуфиналист прошлого розыгрыша ЛЧ в меньшинстве удержал ничью в матче с "АПОЭЛем"

Участник полуфинала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" вдесятером удержал нулевую ничью в Никосии.

Защитник "Аякса" Мазрауи был удален с поля за две желтые карточки на 80 минуте. У киприотов Павлович попал в перекладину.

В другом противостоянии гол Масопуста принес гостевую победу "Славии" над "ЧФР Клуж" - 0:1.

Стоит отметить, что 26 команд уже гарантировали место в групповой стадии Лиги чемпионов.