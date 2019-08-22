Полуфиналист прошлого розыгрыша ЛЧ в меньшинстве удержал ничью в матче с "АПОЭЛем"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Тремя матчами стартовал плей-офф отбора в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Участник полуфинала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" вдесятером удержал нулевую ничью в Никосии.
Защитник "Аякса" Мазрауи был удален с поля за две желтые карточки на 80 минуте. У киприотов Павлович попал в перекладину.
В другом противостоянии гол Масопуста принес гостевую победу "Славии" над "ЧФР Клуж" - 0:1.
Стоит отметить, что 26 команд уже гарантировали место в групповой стадии Лиги чемпионов.