"Аякс" переміг у першій півфінальній грі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Швидкий гол Донні ван де Беека приніс "Аяксу" мінімальну перемогу в Лондоні над "Тотенхемом" у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА, інформує кореспондент УНН.
Господарі поля підійшли до зустрічі із кадровими втратами (Сон Хин-Мін, Ламела, Орьє, Кейн) чим і скористався нідерландський колектив. На 15 хвилині "Аякс" провів атаку, як по нотах – четверо футболістів передачами між собою вивели на побачення з воротарем Ван де Беека і півзахисник відправив м'яч у нижній кут воріт.
Трохи згодом Ван де Беек завдав ще одного гострого удару – на цей разу команду врятував Льоріс. Натомість футболісти "Тотенхема" не створили по-справжньому гольові моменти – 0:1.
Примітно, що захисник "Аякса" Маттейс де Ліхт у віці 19 років і 261 дні став наймолодшим капітаном в історії півфіналів Ліги чемпіонів.
Додамо, що "Аякс" не зазнав жодної поразки в дев'яти виїзних матчах Ліги чемпіонів-2018-19 і виграв чотири останні.