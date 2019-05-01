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"Аякс" победил в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов

"Аякс" победил в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 9208 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Быстрый гол Донни ван де Беек принес "Аяксу" минимальную победу в Лондоне над "Тоттенхэмом" в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

Хозяева поля подошли к встрече с кадровыми потерями (Сон Хин-Мин, Ламела, Орье, Кейн) чем и воспользовался голландский коллектив. На 15 минуте “Аякс” провел атаку, как по нотам — четверо футболистов передачами между собой вывели на свидание с вратарем Ван де Беек и полузащитник отправил мяч в нижний угол ворот.

Чуть позже Ван де Беек нанес еще один острого удара — на этот раз команду спас Льорис. Зато футболисты “Тоттенхэма” не создали по-настоящему голевых момента — 0:1.

Примечательно, что защитник “Аякса” Маттейс где Лихт в возрасте 19 лет и 261 дня стал самым молодым капитаном в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

Добавим, что “Аякс” не потерпел ни одного поражения в девяти выездных матчах Лиги чемпионов-2018-19 и выиграл четыре последних.

Украинские Национальные Новости

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