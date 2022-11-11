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Південна Корея вперше продасть США свою зброю для постачання в Україну, - WSJ

Південна Корея вперше продасть США свою зброю для постачання в Україну, - WSJ

Київ • УНН

 • 336082 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Південна Корея вперше продасть артилерійські снаряди, призначені українським силам, через конфіденційну угоду про зброю між Сеулом і Вашингтоном, що відображає глобальну боротьбу за боєприпаси після місяців війни з російською агресією.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Wall Street Journal.

Деталі

Представники США, знайомі з угодою, заявили, що США закуплять 100 000 снарядів 155-мм артилерії, які будуть доставлені в Україну, цього достатньо для забезпечення артилерійських підрозділів України щонайменше на кілька тижнів інтенсивних бойових дій.

Проведення угоди через США дозволяє Південній Кореї дотримуватися букви свого публічного зобов’язання не надсилати смертоносну військову підтримку Україні, одночасно допомагаючи Вашингтону, головному союзнику Сеула у стримуванні Північної Кореї.

Раніше цього місяця міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, де домовилися продовжити артилерійську угоду. Офіційні особи посольства Південної Кореї у Вашингтоні поки не дали коментарів.

Раніше цього місяця міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном і в принципі погодився продовжити артилерійську угоду.

Раніше цього місяця міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном і в принципі погодився продовжити артилерійську угоду.

Джерело: SHAWN THEW/EPA/SHUTTERSTOCK

Озброєння, надане Південною Кореєю, дозволить США постачати для українців свою зброю, яка швидко скорочується у Штатах. У серпні запаси 155-мм артилерійських снарядів США скоротилися до рівня, який стурбував Пентагон, оскільки Україна брала участь у запеклих артилерійських дуелях з російськими військами.

Представник Пентагону сказав, що США вели переговори з південнокорейською промисловою базою щодо боєприпасів.

Раніше цього місяця США надіслали партію американських артилерійських снарядів зі своїх складів у Південній Кореї, про яку раніше не повідомлялося та не визнавало Міністерство оборони.

Нагадаємо

Минулого місяця Польща підписала контракти з Південною Кореєю на суму 5,8 мільярда доларів на купівлю танків, гаубиць і ракетних установок. Ця угода полегшить Варшаві надсилання зброї в Україну, не наражаючи себе на небезпеку.

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