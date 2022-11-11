Южная Корея впервые продаст США свое оружие для снабжения Украины, - WSJ

Детали

Представители США, знакомые с соглашением, заявили, что США закупят 100 000 снарядов 155-мм артиллерии, которые будут доставлены в Украину, этого достаточно для обеспечения артиллерийских подразделений Украины минимум на несколько недель интенсивных боевых действий.

Проведение соглашения через США позволяет Южной Корее придерживаться буквы своего публичного обязательства не посылать смертоносную военную поддержку Украине, одновременно помогая Вашингтону, главному союзнику Сеула в сдерживании Северной Кореи.

Ранее в этом месяце министр обороны Южной Кореи Ли Чон Суп встретился с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином, где, больше всего, договорились продлить артиллерийское соглашение. Официальные лица посольства Южной Кореи в Вашингтоне пока не дали комментарии.

Вооружение, предоставленное Южной Кореей, позволит США поставлять для украинцев свое оружие, которое быстро сокращается в Штатах. В августе запасы 155-мм артиллерийских снарядов США сократились до уровня, обеспокоенного Пентагоном, поскольку Украина участвовала в ожесточенных артиллерийских дуэлях с российскими войсками.

Представитель Пентагона сказал, что США вели переговоры с южнокорейской промышленной базой по боеприпасам.

Ранее в этом месяце США направили партию американских артиллерийских снарядов из своих составов в Южной Корее, о которой ранее не сообщалось и не признавало Министерство обороны.

Напомним

В прошлом месяце Польша подписала контракты с Южной Кореей на сумму 5,8 миллиарда долларов на покупку танков, гаубиц и ракетных установок. Это соглашение облегчит Варшаве отправку оружия в Украину, не подвергая себя опасности.