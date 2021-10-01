У Південній Кореї продовжили дію соціальної дистанції через спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уряд Південної Кореї на два тижні продовжив дотримання соціальної дистанції через зростання кількості хворих на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Обмеження на дистанцію у Південній Кореї триватимуть до 17 жовтня, зокрема введуть заборону на обіди поза домом після 22:00 і скупчення більше ніж двох людей після 18:00.
За даними Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань, учора, 30 вересня, в країні було зареєстровано 2486 нових випадків захворювання COVID-19, водночас минулого тижня добова кількість вперше перевищила 3000 хворих.
Зокрема, в Сеулі та сусідніх регіонах протягом останнього тижня фіксують 2000 випадків щодня.
Повідомляють, що найближчими тижнями уряд Південної Кореї переглядатиме свою антивірусну політику, щоб вже з листопада розпочати поетапне повернення до звичного життя.
“Якщо рівень вакцинації буде постійно зростати і масштаби спалахів будуть стабільно контролювати протягом наступних двох тижнів, ми зможемо поступово повернутися до нормального життя”, — повідомив заступник міністра політики охорони здоров’я Лі Кі Іл.
Додамо, за словами міністра, весільні церемонії в країні можуть проводити за участю до 199 людей, якщо серед них є 150 повністю вакцинованих.
Станом на 30 вересня приблизно 77% людей Південної Кореї з населенням майже 52 млн зробили одне щеплення проти коронавірусу, водночас майже 50% вакциновано повністю.
Уряд має намір вакцинувати 80% усіх дорослих до кінця жовтня.
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Нагадаємо
Велика Британія та Південна Корея домовилися обмінятися понад 1 млн доз вакцини проти COVID-19.