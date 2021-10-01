В Южной Корее продолжили действие социальной дистанции из-за вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Правительство Южной Кореи на две недели продолжило соблюдение социальной дистанции из-за роста количества больных коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ограничения на дистанцию в Южной Корее продлятся до 17 октября, в частности введут запрет на обеды вне дома после 22:00 и скопления более двух людей после 18:00.
По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, вчера, 30 сентября, в стране было зарегистрировано 2486 новых случаев заболевания COVID-19, в то же время на прошлой неделе суточное количество впервые превысило 3000 больных.
В частности, в Сеуле и других регионах в течение последней недели фиксируют 2000 случаев ежедневно.
Сообщают, что в ближайшие недели правительство Южной Кореи будет пересматривать свою антивирусную политику, чтобы уже с ноября начать поэтапное возвращение к привычной жизни.
“Если уровень вакцинации будет постоянно расти и масштабы вспышек будут стабильно контролировать в течение следующих двух недель, мы сможем постепенно вернуться к нормальной жизни”, — сообщил заместитель министра политики здравоохранения Ли Ки Ил.
Добавим, по словам министра, свадебные церемонии в стране могут проводить с участием до 199 человек, если среди них есть 150 полностью вакцинированных.
По состоянию на 30 сентября примерно 77% людей Южной Кореи с населением почти 52 млн сделали одну прививку от коронавируса, в то же время почти 50% вакцинировано полностью.
Правительство намерено вакцинировать 80% всех взрослых до конца октября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Южной Корее впервые обнаружили случаи COVID-варианта “Мю”
Напомним
Великобритания и Южная Корея договорились обменяться более 1 млн доз вакцины от COVID-19.