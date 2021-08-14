Південна Корея мінімізує поїздки за кордон через четверту хвилю COVID-19

Деталі

Поширення вірусу прискорилося, оскільки штам "Дельта" став домінуючим в країні. Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань (KDCA) повідомило про 1 990 нових випадків зараження COVID-19 за четвер, при цьому в середу було зареєстровано найвище щоденне число - 2 223 інфекцій.

На тлі цього прем'єр закликав громадськість звести до мінімуму поїздки і збори в наступні три дні. Кожен, хто повертається з місць відпочинку, повинен пройти тестування на COVID-19, особливо перед тим, як відправитися на роботу.

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