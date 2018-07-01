Південна Корея і КНДР налагодили канал зв'язку між ВМС двох країн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Південна Корея і КНДР знову запустили лінію радіозв’язку для запобігання інцидентів між військово-морськими силами двох країн, яка не працювала з 2008 року. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на південнокорейське міністерство оборони, передає УНН.
Згідно з повідомленням відомства, дана міра зробить внесок в зниження напруженості в регіоні і допоможе запобігати інцидентам, в тому числі в Жовтому морі. Відзначається, що в неділю був успішно проведений перший тестовий сеанс зв’язку.
Як повідомляє Yonhap, вперше подібна практика була введена в 2004 році, але контакти були перервані через чотири роки.
Розвідувальні служби США на підставі отриманих доказів прийшли до висновку, що КНДР не має наміру в повній мірі відмовлятися від свого ядерного арсеналу і замість цього розглядає способи приховати кількість боєголовок, що знаходяться в її розпорядженні, а також свої військові об’єкти по розробці озброєнь. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в спецслужбах, інформує УНН.