Південна Африка вимагатиме від багатих країн більше грошей на COP27

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Минулого року Південна Африка, найбільш промислово розвинена економіка континенту, отримала 8,5 мільярда доларів у вигляді кредитів та грантів від групи багатих країн.

Але Рамафоса сказав, що грошей недостатньо. В п'ятницю було опубліковано план інвестицій у перехідний період, який передбачає, що Преторії потрібно близько 1,5 трильйона рандів (83 мільярди доларів) протягом наступних п'яти років.

Його коментарі пролунали після того, як Світовий банк раніше цього тижня заявив, що Південній Африці потрібно близько 500 мільярдів доларів до 2050 року для досягнення вуглецевої нейтральності.

Рамафоса сказав, що Південна Африка працює з міжнародними партнерами над пошуком додаткового фінансування, додавши, що деякі країни вже заявили, що готові внести нові пропозиції.

Президент додав, що в ході переговорів з іншими лідерами він наголошував на необхідності збільшення частки грантів, щоб не збільшувати і так важкий борговий тягар країни.

За словами Рамафоси, ключові галузі, які потребують інвестицій, включають електроенергетику та екологічно чистий водневий сектор, а також ініціативи щодо забезпечення справедливого переходу.

Доповнення

Південна Африка, що входить до 12 найбільших забруднювачів світу, виробляє близько 80% електроенергії за рахунок вугілля.

У п'ятницю Світовий банк повідомив, що країні було надано фінансування у розмірі 497 мільйонів доларів для виведення з експлуатації однієї з найбільших вугільних електростанцій та переведення її на відновлювані джерела енергії.

Цього місяця в курортному місті Шарм-ель-Шейх провідні лідери світу зустрінуться на кліматичному саміті COP27.