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Южная Африка будет требовать от богатых стран больше денег на COP27

Южная Африка будет требовать от богатых стран больше денег на COP27

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Южной Африке нужно гораздо больше денег для «озеленения» своей экономики, чем то, что до сих пор обещали богатые страны, заявил президент Сирил Рамафоса накануне ключевого глобального саммита по климату, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В прошлом году Южная Африка, наиболее промышленно развитая экономика континента, получила 8,5 млрд долларов в виде кредитов и грантов от группы богатых стран.

Но Рамафоса сказал, что денег недостаточно. В пятницу был опубликован план инвестиций в переходный период, предусматривающий, что Претории нужно около 1,5 триллиона рандов (83 миллиарда долларов) в течение следующих пяти лет.

Его комментарии прозвучали после того, как Всемирный банк ранее на этой неделе заявил, что Южной Африке нужно около 500 миллиардов долларов к 2050 году для достижения углеродной нейтральности.

Рамафоса сказал, что Южная Африка работает с международными партнерами по поиску дополнительного финансирования, добавив, что некоторые страны уже заявили, что готовы внести новые предложения.

Президент добавил, что в ходе переговоров с другими лидерами он отмечал необходимость увеличения доли грантов, чтобы не увеличивать и так тяжелое долговое бремя страны.

По словам Рамафосы, ключевые отрасли, нуждающиеся в инвестициях, включают электроэнергетику и экологически чистый водородный сектор, а также инициативы по обеспечению справедливого перехода.

Дополнение

Южная Африка, что входит в число 12 крупнейших загрязнителей мира, производит около 80% электроэнергии за счет угля.

В пятницу Всемирный банк сообщил, что стране было предоставлено финансирование в размере 497 миллионов долларов для вывода из эксплуатации одной из крупнейших угольных электростанций и перевода ее на возобновляемые источники энергии.

В этом месяце в курортном городе Шарм-эль-Шейх ведущие лидеры мира встретятся на климатическом саммите COP27.

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