Южная Африка будет требовать от богатых стран больше денег на COP27

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Южной Африке нужно гораздо больше денег для «озеленения» своей экономики, чем то, что до сих пор обещали богатые страны, заявил президент Сирил Рамафоса накануне ключевого глобального саммита по климату, передает УНН со ссылкой на AFP.