Пів мільйона українців уже згенерували військово-облікові документи у "Резерв+"
Київ • УНН
500 000 громадян України оформили військово-облікові документи онлайн через додаток "Резерв+", заощадивши час та гроші громадян і держави.
500 000 громадян України згенерували військово-облікові документи онлайн через додаток "Резерв+", усього за добу після запуску, повідомили у середу у Міноборони України, пише УНН.
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"500 000 громадян згенерували військово-облікові документи онлайн через "Резерв+", - повідомили у МОУ у Telegram.
Це близько третини від усіх користувачів застосунку, які оновили свої дані, зазначили у МОУ.
"Щоб отримати документ в ТЦК, громадянам потрібно до 5 робочих днів. Через Резерв+ ця послуга займає декілька хвилин. Цифровізація заощаджує час і кошти наших громадян та держави", – наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
У додатку "Резерв+" запрацював QR-код18.06.24, 08:20 • 26165 переглядiв