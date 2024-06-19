Киев • УНН
500 000 граждан Украины оформили военно-учетные документы онлайн через приложение "Резерв+", сэкономив время и деньги граждан и государства.
500 000 граждан Украины сгенерировали военно-учетные документы онлайн через приложение "Резерв+", всего за сутки после запуска, сообщили в среду в Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
"500 000 граждан сгенерировали военно-учетные документы онлайн через "Резерв+", - сообщили в МОУ в Telegram.
Это около трети от всех пользователей приложения, которые обновили свои данные, отметили в МОУ.
"Чтобы получить документ в ТЦК, гражданам нужно до 5 рабочих дней. Через Резерв+ эта услуга занимает несколько минут. Цифровизация экономит время и средства наших граждан и государства", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
В приложении "Резерв+" заработал QR-код18 июня 2024, 05:20 • 25440 просмотров