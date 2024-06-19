500 000 граждан Украины сгенерировали военно-учетные документы онлайн через приложение "Резерв+", всего за сутки после запуска, сообщили в среду в Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

"500 000 граждан сгенерировали военно-учетные документы онлайн через "Резерв+", - сообщили в МОУ в Telegram.

Это около трети от всех пользователей приложения, которые обновили свои данные, отметили в МОУ.

"Чтобы получить документ в ТЦК, гражданам нужно до 5 рабочих дней. Через Резерв+ эта услуга занимает несколько минут. Цифровизация экономит время и средства наших граждан и государства", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В приложении "Резерв+" заработал QR-код