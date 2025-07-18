Пісні російською лунали на вечірні в одному із столичних клубів: поліція склала протокол на адміністраторку закладу

У соцмережах розлетілось відео із вечірки в одному із столичних клубів, де виконували пісні російською мовою. Правоохоронці провели перевірку та склали протокол на адміністраторку закладу, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Контекст

Вчора у телеграм-каналах було опубліковано відео з розважального закладу у Голосіївському районі, де виконувались пісні мовою країни-агресора. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка задокументувала обставини інциденту.

В результаті перевірки відносно адміністраторки закладу було складено протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП — порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, правоохоронці скерували офіційне звернення до Уповноваженої із захисту державної мови для належного реагування на порушення мовного законодавства.

Правоохоронці також закликали організаторів культурних і розважальних закладів бути відповідальними та дотримуватись чинного законодавства.

Публічне використання мови держави-агресора в умовах триваючої війни неприпустиме - йдеться у повідомленні.

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