Пісні російською лунали на вечірні в одному із столичних клубів: поліція склала протокол на адміністраторку закладу

$41.870.05
48.450.07
uken
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
14:59 • 320 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
14:38 • 5340 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
13:33 • 16298 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
12:44 • 29803 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
11:59 • 31884 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
11:37 • 41911 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
10:40 • 144977 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 107101 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Ексклюзив
18 липня, 05:41 • 104048 перегляди
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
17 липня, 14:31 • 330065 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
75%
744мм
Популярнi новини
Прем'єру Свириденко призначили нового керівника апарату18 липня, 05:33 • 108035 перегляди
ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
Ексклюзив
18 липня, 07:08 • 85235 перегляди
Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18 липня, 08:28 • 77145 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 76790 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 46229 перегляди
Публікації
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових14:37 • 10460 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 77812 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу10:40 • 145015 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 330092 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 241958 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Ігнат Юрій Робертович
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Естонія
Реклама
УНН Lite
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 46962 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 104209 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 112277 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 225765 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 283553 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Північний потік — 2

Пісні російською лунали на вечірні в одному із столичних клубів: поліція склала протокол на адміністраторку закладу

Київ • УНН

 • 3170 перегляди

Поліція Києва склала протокол на адміністраторку столичного клубу за виконання російськомовних пісень на вечірці. Правоохоронці також звернулися до Уповноваженого із захисту державної мови.

Пісні російською лунали на вечірні в одному із столичних клубів: поліція склала протокол на адміністраторку закладу

У соцмережах розлетілось відео із вечірки в одному із столичних клубів, де виконували пісні російською мовою. Правоохоронці провели перевірку та склали протокол на адміністраторку закладу, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Контекст

Вчора у телеграм-каналах було опубліковано відео з розважального закладу у Голосіївському районі, де виконувались пісні мовою країни-агресора. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка задокументувала обставини інциденту.  

В результаті перевірки відносно адміністраторки закладу було складено протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП — порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування 

- йдеться у повідомленні.

Окрім цього, правоохоронці скерували офіційне звернення до Уповноваженої із захисту державної мови для належного реагування на порушення мовного законодавства. 

Правоохоронці також закликали організаторів культурних і розважальних закладів бути відповідальними та дотримуватись чинного законодавства.

Публічне використання мови держави-агресора в умовах триваючої війни неприпустиме - йдеться у повідомленні.

Танцювала на могилах під російську пісню про канібалізм: 17-річна порушниця отримала адмінпротокол23.05.25, 17:25 • 2542 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9