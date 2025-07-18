Пісні російською лунали на вечірні в одному із столичних клубів: поліція склала протокол на адміністраторку закладу
Київ • УНН
Поліція Києва склала протокол на адміністраторку столичного клубу за виконання російськомовних пісень на вечірці. Правоохоронці також звернулися до Уповноваженого із захисту державної мови.
У соцмережах розлетілось відео із вечірки в одному із столичних клубів, де виконували пісні російською мовою. Правоохоронці провели перевірку та склали протокол на адміністраторку закладу, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Контекст
Вчора у телеграм-каналах було опубліковано відео з розважального закладу у Голосіївському районі, де виконувались пісні мовою країни-агресора. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка задокументувала обставини інциденту.
В результаті перевірки відносно адміністраторки закладу було складено протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП — порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування
Окрім цього, правоохоронці скерували офіційне звернення до Уповноваженої із захисту державної мови для належного реагування на порушення мовного законодавства.
Правоохоронці також закликали організаторів культурних і розважальних закладів бути відповідальними та дотримуватись чинного законодавства.
Публічне використання мови держави-агресора в умовах триваючої війни неприпустиме - йдеться у повідомленні.
Танцювала на могилах під російську пісню про канібалізм: 17-річна порушниця отримала адмінпротокол23.05.25, 17:25 • 2542 перегляди