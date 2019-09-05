Після вживання купленої їжі в Черкасах у лікарні вже 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Після вживання куплених у магазині напівфабрикатів у Черкасах госпіталізовано вже 12 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що в період з 2 по 4 вересня до Черкаської інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 5 дітей), які вживали напівфабрикати, придбані у магазині "Делікат плюс" міста Черкаси", - повідомили у відомстві.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Черкасах дев'ятеро осіб, серед яких п'ятеро дітей, отруїлися придбаними млинцями з різною начинкою.