После употребления купленной еды в Черкассах в больнице уже 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. После употребления купленных в магазине полуфабрикатов в Черкассах госпитализированы уже 12 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в период со 2 по 4 сентября в Черкасскую инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 5 детей), употреблявших полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс" города Черкассы", - сообщили в ведомстве.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, накануне стало известно, что в Черкассах девять человек, среди которых пятеро детей, отравились купленными блинами с разной начинкой.