Після відмови Данії використовувати вакцину AstraZeneca - Литва попросила передати їй залишки препарату

Деталі

“Ми звернулися і сказали, що якщо Данія розглядатиме можливість поділитися вакциною, то ми будемо серед тих, хто готовий її прийняти”, — сказала вона. За словами глави уряду, в Литві “напевно знайдуться люди, які захочуть зробити щеплення цим препаратом”.

Контекст

Управління охорони здоров’я Данії раніше повідомило, що країна вирішила відмовитися від вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. На думку відомства, існує зв’язок між даною вакциною і випадками утворення тромбів, кровотеч, низької кількості тромбоцитів. Данія стала першою країною, що відмовилася від цього препарату.

Влада Литви не має наміру наслідувати цей приклад. Минулого тижня Шимоніте заявила, що уряд не бачить підстав для інших рішень щодо вакцинації, крім прийнятих раніше. За її словами, в кожному конкретному випадку люди повинні самі визначитися з вакцинацією даним препаратом.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Данії 238 869 випадків захворювання, 2 446 людей загинули. У Литві ж — 229 260 випадків захворювання, 3 718 людей загинули.