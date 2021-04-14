Данія офіційно відмовилася від використання вакцини AstraZeneca

Деталі

“Препарат AstraZeneca буде виключений з програми вакцинації”, — повідомив він. На думку відомства, існує зв’язок між випадками утворення тромбів, кровотеч і низької кількості тромбоцитів і вакциною від COVID-19 AstraZeneca.

Як пояснила представниця управління Танья Еріксен, Данія стала першою країною, що відмовилася від препарату. При цьому вона підкреслила, що її відомство погоджується з Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і впевнене в ефективності вакцини. Данія попередньо закупила 2,4 мільйона доз цієї вакцини. 149 тис. осіб, які отримали першу дозу препарату, пізніше запропонують новий.

Від J&J влада відмовляється до подальшого повідомлення. Управління має намір стежити за інформацією EMA і Агентства з лікарських препаратів США, а також вивчати ефективність і побічні ефекти всіх вакцин проти COVID-19.

Прес-конференція управління несподівано перервалася у зв’язку з тим, що Еріксен зомліла з поки не відомих причин. Пізніше вона прийшла до тями. Захід відновиться пізніше, повідомили його організатори.

Довідка

Раніше в якості запобіжного заходу цілий ряд країн, в тому числі Данія (11 березня), призупинили використання вакцини від AstraZeneca в зв’язку з повідомленнями про утворення тромбів у великих судинах при порушенні згортання крові у привившихся. Багато держав пізніше відновили щеплення цим препаратом. Компанія J&J призупинила поставки вакцини у зв’язку з виявленням побічних ефектів після вакцинації. ЗМІ повідомляють про випадки появи “незвичайних тромбів” після щеплень цим препаратом.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Данії 238 869 випадків захворювання, 2 446 людей загинули.