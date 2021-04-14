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Дания официально отказалась от использования вакцины AstraZeneca

Дания официально отказалась от использования вакцины AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 21110 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Управление здравоохранения Дании подтвердило на пресс-конференции в среду решение отказаться от вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, о котором ранее сообщили СМИ страны. Также решено пока не использовать только что поступивший в страну препарат компании Johnson & Johnson (J&J), сообщил глава управления Сёрен Брустрём на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на Reuters и местную газету Politiken.

Детали

“Препарат AstraZeneca будет исключен из программы вакцинации”, — сообщил он. По мнению ведомства, существует связь между случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакциной от COVID-19 AstraZeneca.

Как пояснила представитель управления Танья Эриксен, Дания стала первой страной, отказавшейся от препарата. При этом она подчеркнула, что ее ведомство согласно с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и уверено в эффективности вакцины. Дания предварительно закупила 2,4 миллиона доз этой вакцины. 149 тыс. человек, получивших первую дозу препарата, позже предложат новый.

От J&J власти отказываются до дальнейшего уведомления. Управление намерено следить за информацией EMA и Агентства по лекарственным препаратам США, а также изучать эффективность и побочные эффекты всех вакцин против COVID-19.

Пресс-конференция управления неожиданно прервалась в связи с тем, что Эриксен упала в обморок по пока не известным причинам. Позже она пришла в сознание. Мероприятие возобновится позже, сообщили его организаторы.

Справка

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран, в том числе Дания (11 марта), приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Многие государства позднее возобновили прививки этим препаратом. Компания J&J приостановила поставки вакцины в связи с выявлением побочных эффектов после вакцинации. СМИ сообщают о случаях образования “необычных тромбов” после прививок этим препаратом.

Согласно статистике ВОЗ — в Дании 238 869 случаев заболевания, 2 446 человек погибли.

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