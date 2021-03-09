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Після вакцинування в грудному молоці продукуються антитіла до COVID-19

Після вакцинування в грудному молоці продукуються антитіла до COVID-19

Київ • УНН

 • 14884 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Невелике дослідження припускає, що антитіла до COVID-19, індуковані вакцинами Pfizer/BioNTech та Moderna, можуть проникати в грудне молоко. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Шість матерів, що годують груддю, які планували отримати вакцини Pfizer/BioNTech або Moderna, надали дослідникам зразки молока до і після вакцинації. Остання проба була відібрана через два тижні після другого щеплення. Жодна з жінок не була інфікована коронавірусом.

Через тиждень після першого щеплення у всіх жінок в грудному молоці були антитіла до COVID-19. Після цього рівень антитіл трохи знизився, а потім різко зріс після другого уколу. Дві вакцини були однаково ефективними в індукуванні антитіл, хоча рівень антитіл різнився від жінки до жінки, — повідомила дослідницька група перед експертною оцінкою.

"Потрібні подальші дослідження тривалості реакції антитіл у грудному молоці, а також величини та тривалості впливу на імунітет немовлят до вірусу", - заявили дослідники.

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