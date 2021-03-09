После вакцинации в грудном молоке продуцируются антитела к COVID-19

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Шесть матерей, кормящих грудью, которые планировали получить вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna, предоставили исследователям образцы молока до и после вакцинации. Последняя проба была отобрана через две недели после второй прививки. Ни одна из женщин не была инфицирована коронавирусом.

Через неделю после первой прививки у всех женщин в грудном молоке были антитела к COVID-19. После этого уровень антител немного снизился, а затем резко вырос после второго укола. Две вакцины были одинаково эффективными в индукции антител, хотя уровень антител отличался от женщины к женщине, - сообщила исследовательская группа перед экспертной оценкой.

"Нужны дальнейшие исследования продолжительности реакции антител в грудном молоке, а также величины и продолжительности воздействия на иммунитет младенцев к вирусу", - заявили исследователи.