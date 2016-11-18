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Після 3,5 наради у нарадчій кімнаті Одеський суд у справі 2 травня продовжив роботу

Після 3,5 наради у нарадчій кімнаті Одеський суд у справі 2 травня продовжив роботу

Київ • УНН

 • 8751 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Після 3,5 наради у нарадчій кімнаті Малиновський райсуд Одеси у справі 2 травня продовжив роботу, передає кореспондент УНН.

Нагадаємо, приблизно об 11.00 судді оголосили про перерву на 1 годину та пішли до нарадчоі кімнати. Лише через 3,5 години вони повернулись з наради.

Нагадаємо також, вчора стало відомо, що замість судді Сергія Журика, який пішов на лікарняний, справу тимчасово буде розглядати суддя Олексій Стариков. Адвокат Іван Прилепський вважає, що суддя О. Стариков упереджений, оскільки також бере участь і у розгляді справи, в якій один зі свідків у справі 2 травня є обвинуваченим.

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