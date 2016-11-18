После 3,5 часового совещания в совещательной комнате Одесский суд по делу 2 мая продолжил работу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 ноября. УНН. После 3,5 часового совещания в совещательной комнате Малиновский райсуд Одессы по делу 2 мая продолжил работу, передает корреспондент УНН.
Напомним, примерно в 11.00 судьи объявили о перерыве на 1 час и ушли в совещательную комнату. Только через 3,5 часа они вернулись с совещания.
Напомним также, вчера стало известно, что вместо судьи Сергея Журика, который ушел на больничный, дело временно будет рассматривать судья Алексей Стариков. Адвокат Иван Прилепский считает, что судья А.Стариков предвзятый, поскольку также участвует и в рассмотрении дела, в котором один из свидетелей по делу 2 мая является обвиняемым.