Пішов з життя режисер Київського театру на Подолі Ігор Славинський

"Пішов з життя чудовий актор та режисер-постановник Київського академічного драматичного театру на Подолі Ігор Славинський. Найщиріші співчуття рідним, друзям Ігоря Миколайовича. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті як світла та надзвичайно талановита людина…", - написав Президент.



Славинському було 66 років. Причина смерті режисера наразі не відома. Режисер обіймав посаду режисера-постановника Театру на Подолі з 2008 року, та ставив вистави і на сценах інших театрів, грав у театрах і викладав акторську майстерність. На його рахунку кілька десятків ролей в кіно і серіалах.



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