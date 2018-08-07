Пішов з життя режисер Київського театру на Подолі Ігор Славинський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У вівторок, 7 серпня, стало відомо про смерть актора та режисера-постановника Київського академічного драматичного театру на Подолі Ігоря Славинського. Співчуття рідним і близьким митця висловив Глава держави Петро Порошенко на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Пішов з життя чудовий актор та режисер-постановник Київського академічного драматичного театру на Подолі Ігор Славинський. Найщиріші співчуття рідним, друзям Ігоря Миколайовича. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті як світла та надзвичайно талановита людина…", - написав Президент.
Славинському було 66 років. Причина смерті режисера наразі не відома. Режисер обіймав посаду режисера-постановника Театру на Подолі з 2008 року, та ставив вистави і на сценах інших театрів, грав у театрах і викладав акторську майстерність. На його рахунку кілька десятків ролей в кіно і серіалах.
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