Ушел из жизни режиссер Киевского театра на Подоле Игорь Славинский

"Ушел из жизни замечательный актер и режиссер-постановщик Киевского академического драматического театра на Подоле Игорь Славинский. Искренние соболезнования родным, друзьям Игоря Николаевича. Он навсегда останется в нашей памяти как светлый и чрезвычайно талантливый человек ...", - написал Президент.



Славинскому было 66 лет. Причина смерти режиссера пока не известна. Режиссер занимал должность режиссера-постановщика Театра на Подоле с 2008 года, и ставил спектакли и на сценах других театров, играл в театрах и преподавал актерское мастерство. На его счету несколько десятков ролей в кино и сериалах.



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