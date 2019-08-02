Пішохідний міст на Труханів острів обвалився: стали відомі масштаби пошкоджень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Києві частково обвалився парковий пішохідний міст на Труханів острів. За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний). Про це УНН повідомили у прес-службі КК “Київавтодор”.
Як зазначають у комунальній корпорації, на мосту проводять додаткові обстеження.
“За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний)”, — йдеться у повідомленні.
У “Київавтодорі” запевнили, що наразі вжито заходи щодо убезпечення руху пішоходів мостом та йде підготовка технічного завдання на розробку першочергових дій із відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження.
Також комунальники запевнили, що парковий пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів
"Парковий пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів, споруда під наглядом фахівців КП “Київавтошляхміст”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області частково обвалився міст.