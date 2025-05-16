Пішла з життя провідна українська мовознавиця Марія Плющ

15 травня на 100-му році життя відійшла у вічність Марія Яківна Плющ — доктор філологічних наук, професор кафедри української мови УДУ імені Михайла Драгоманова, провідна вчена в галузі лінгвоукраїністики. Про це повідомляє УНН з посиланням на колег професорки.

Марія Яківна була постаттю виняткової ваги для філологічної спільноти України та далеко за її межами. Її авторитет як фахівчині зі словотвору, морфології, синтаксису та методики викладання української мови був незаперечним. За своє життя вона опублікувала понад 300 наукових і методичних праць, присвячених ключовим аспектам розвитку української мови.

До свого 100-річчя науковиця не дожила лише вісім місяців. До останніх днів працювала, бо повсякденна наукова праця – це її органічна потреба, стан душі, кредо життя. Пам’ять про Марію Яківну Плющ — безцінну берегиню українського слова — назавжди залишиться у серцях колег, учнів та усієї освітянської спільноти.