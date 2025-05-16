Пішла з життя провідна українська мовознавиця Марія Плющ
Київ • УНН
15 травня 2025 року на 100-му році життя померла Марія Плющ, докторка філологічних наук та професорка УДУ імені Драгоманова. Вона була провідною вченою в галузі лінгвоукраїністики.
15 травня на 100-му році життя відійшла у вічність Марія Яківна Плющ — доктор філологічних наук, професор кафедри української мови УДУ імені Михайла Драгоманова, провідна вчена в галузі лінгвоукраїністики. Про це повідомляє УНН з посиланням на колег професорки.
Деталі
Марія Яківна була постаттю виняткової ваги для філологічної спільноти України та далеко за її межами. Її авторитет як фахівчині зі словотвору, морфології, синтаксису та методики викладання української мови був незаперечним. За своє життя вона опублікувала понад 300 наукових і методичних праць, присвячених ключовим аспектам розвитку української мови.
До свого 100-річчя науковиця не дожила лише вісім місяців. До останніх днів працювала, бо повсякденна наукова праця – це її органічна потреба, стан душі, кредо життя. Пам’ять про Марію Яківну Плющ — безцінну берегиню українського слова — назавжди залишиться у серцях колег, учнів та усієї освітянської спільноти.
Марія Яківна майже 80 років була пов’язана з університетом — від студентки до викладачки, а згодом — професора та завідувачки кафедри. Її вихованцями стали сотні викладачів, вчителів, аспірантів і дослідників, для яких вона залишиться моральним авторитетом, зразком доброти, мудрості й вірності обраній справі.
Життєвий шлях видатної мовознавиці був сповнений випробувань: дитинство в роки Голодомору, окупація під час Другої світової війни, складні повоєнні десятиліття, сучасні потрясіння. Втім, ніщо не похитнуло її відданості мові, освіті й Україні.