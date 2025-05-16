Ушла из жизни ведущая украинская языковед Мария Плющ

15 мая на 100-м году жизни отошла в вечность Мария Яковлевна Плющ — доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка УГУ имени Михаила Драгоманова, ведущий ученый в области лингвоукраинистики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на коллег профессора.

Детали

Мария Яковлевна была фигурой исключительной важности для филологического сообщества Украины и далеко за ее пределами. Ее авторитет как специалиста по словообразованию, морфологии, синтаксису и методике преподавания украинского языка был неоспоримым. За свою жизнь она опубликовала более 300 научных и методических работ, посвященных ключевым аспектам развития украинского языка.

До своего 100-летия научный деятель не дожила всего восемь месяцев. До последних дней работала, потому что повседневный научный труд – это ее органическая потребность, состояние души, кредо жизни. Память о Марии Яковлевне Плющ — бесценной хранительнице украинского слова — навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всего образовательного сообщества. - говорится в заметке коллег профессора.

Мария Яковлевна почти 80 лет была связана с университетом — от студентки до преподавателя, а впоследствии — профессора и заведующей кафедрой. Ее воспитанниками стали сотни преподавателей, учителей, аспирантов и исследователей, для которых она останется моральным авторитетом, образцом доброты, мудрости и верности избранному делу.

Жизненный путь выдающегося языковеда был полон испытаний: детство в годы Голодомора, оккупация во время Второй мировой войны, сложные послевоенные десятилетия, современные потрясения. Впрочем, ничто не поколебало ее преданности языку, образованию и Украине.