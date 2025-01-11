Пішла з життя 31-річна колишня футзалістка збірної України Таїсія Бабенко
Київ • УНН
Колишня гравчиня збірної України з футзалу Таїсія Бабенко померла у 31 рік після року боротьби з раком. Спортсменка була віце-чемпіонкою Європи-2023 та бронзовою призеркою ЄВРО-2022.
Колишня футзалістка збірної України Таїсія Бабенко пішла з життя у віці 31 року. Спортсменка протягом року боролась з раком, передає УНН із посиланням на УАФ.
Деталі
За часи своєї карʼєри Таїсія Бабенко була відома своїми виступами за футзальну "Ніку" та "ПЗМС", футбольні команди "Лідер" та ЖФК "Ворскла", а також виступами за збірні України з футзалу та пляжного футболу.
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За футзальну збірну України Таїсія ставала віце-чемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою ЄВРО-2022. За ці досягнення отримала звання "Майстра спорту міжнародного класу"
"Це непоправна втрата для всього українського спорту", - резюмували в УАФ.