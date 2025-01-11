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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

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Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
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Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ушла из жизни 31-летняя бывшая футзалистка сборной Украины Таисия Бабенко

Ушла из жизни 31-летняя бывшая футзалистка сборной Украины Таисия Бабенко

Киев  •  УНН

 • 1457 просмотра

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Бывшая игрок сборной Украины по футзалу Таисия Бабенко умерла в 31 год после года борьбы с раком. Спортсменка была вице-чемпионкой Европы-2023 и бронзовым призером ЕВРО-2022.

Бывшая футзалистка сборной Украины Таисия Бабенко ушла из жизни в возрасте 31 года. Спортсменка в течение года боролась с раком, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

За время своей карьеры Таисия Бабенко была известна своими выступлениями за футзальную "Нику" и "ПЗМС", футбольные команды "Лидер" и ЖФК "Ворскла", а также выступлениями за сборные Украины по футзалу и пляжному футболу.

На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков09.01.25, 02:07 • 103776 просмотров

За футзальную сборную Украины Таисия становилась вице-чемпионкой Европы в 2023 году и бронзовым призером ЕВРО-2022. За эти достижения получила звание "Мастера спорта международного класса"

"Это невосполнимая потеря для всего украинского спорта", - резюмировали в УАФ.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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