Ушла из жизни 31-летняя бывшая футзалистка сборной Украины Таисия Бабенко

Бывшая футзалистка сборной Украины Таисия Бабенко ушла из жизни в возрасте 31 года. Спортсменка в течение года боролась с раком, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

За время своей карьеры Таисия Бабенко была известна своими выступлениями за футзальную "Нику" и "ПЗМС", футбольные команды "Лидер" и ЖФК "Ворскла", а также выступлениями за сборные Украины по футзалу и пляжному футболу.

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За футзальную сборную Украины Таисия становилась вице-чемпионкой Европы в 2023 году и бронзовым призером ЕВРО-2022. За эти достижения получила звание "Мастера спорта международного класса"

"Это невосполнимая потеря для всего украинского спорта", - резюмировали в УАФ.