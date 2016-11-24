Пілоти Lufthansa продовжать страйк до вечора п’ятниці

Очікується, що у четвер, 24 листопада, страйк призведе до скасування більше 900 авіарейсів, загалом зміни в розкладі торкнуться 115 тис. пасажирів. У п’ятницю страйк стосуватиметься лише внутрішньоєвропейських рейсів, що вилітають з аеропортів Німеччини.

Страйк у четвер і п’ятницю вплине лише на рейси Lufthansa. Рейси дочірньої авіакомпанії Eurowings, а також Austrian Airlines, Swiss і Brussels Airlines, що також входять до Lufthansa Group, будуть виконуватися за розкладом.

У Lufthansa повідомили, що у четвер і, можливо, у п’ятницю, літаки компанії будуть літати за “спеціальним розкладом”.

Нагадаємо, страйк пілотів розпочався у середу 23 листопада.

Пілоти авіакомпанії зазначають, що їхні зарплати протягом п’яти років були заморожені і вимагають збільшити їх на 3,6% за кожен рік заморозки, тобто загалом більш ніж на 20%.

Це вже 14-й страйк пілотів компанії з квітня 2014 року.

Як повідомляв УНН, у четвер 23 листопада через страйк пілотів Lufthansa в аеропорту “Бориспіль” будуть скасовані сім рейсів із Києва до Мюнхена й Франкфурта та у зворотному напрямку.