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Пилоты Lufthansa продолжат забастовку до вечера пятницы

Киев • УНН

 • 7318 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Профсоюз пилотов авиакомпании Lufthansa приняла решение продолжить забастовку до вечера пятницы, передает УНН со ссылкой на BBC.

Пилоты Lufthansa продолжат забастовку до вечера пятницы

Ожидается, что в четверг, 24 ноября, забастовка приведет к отмене более 900 авиарейсов, в общем изменения в расписании коснутся 115 тыс. пассажиров. В пятницу забастовка будет касаться только внутриевропейских рейсов, вылетающих из аэропортов Германии.

Забастовка в четверг и пятницу повлияет только на рейсы Lufthansa. Рейсы дочерней авиакомпании Eurowings, а также Austrian Airlines, Swiss и Brussels Airlines, также входящих в Lufthansa Group, будут выполняться по расписанию.

В Lufthansa сообщили, что в четверг и, возможно, в пятницу, самолеты компании будут летать по "специальному расписанию".

Напомним, забастовка пилотов начался в среду 23 ноября.

Пилоты авиакомпании отмечают, что их зарплаты в течение пяти лет были заморожены и требуют увеличить их на 3,6% за каждый год заморозки, то есть всего более чем на 20%.

Это уже 14-я забастовка пилотов компании с апреля 2014 года.

Как сообщал УНН, в четверг, 23 ноября из-за забастовки пилотов Lufthansa в аэропорту "Борисполь" будут отменены семь рейсов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно.

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