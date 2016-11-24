Пилоты Lufthansa продолжат забастовку до вечера пятницы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Профсоюз пилотов авиакомпании Lufthansa приняла решение продолжить забастовку до вечера пятницы, передает УНН со ссылкой на BBC.
Ожидается, что в четверг, 24 ноября, забастовка приведет к отмене более 900 авиарейсов, в общем изменения в расписании коснутся 115 тыс. пассажиров. В пятницу забастовка будет касаться только внутриевропейских рейсов, вылетающих из аэропортов Германии.
Забастовка в четверг и пятницу повлияет только на рейсы Lufthansa. Рейсы дочерней авиакомпании Eurowings, а также Austrian Airlines, Swiss и Brussels Airlines, также входящих в Lufthansa Group, будут выполняться по расписанию.
В Lufthansa сообщили, что в четверг и, возможно, в пятницу, самолеты компании будут летать по "специальному расписанию".
Напомним, забастовка пилотов начался в среду 23 ноября.
Пилоты авиакомпании отмечают, что их зарплаты в течение пяти лет были заморожены и требуют увеличить их на 3,6% за каждый год заморозки, то есть всего более чем на 20%.
Это уже 14-я забастовка пилотов компании с апреля 2014 года.
Как сообщал УНН, в четверг, 23 ноября из-за забастовки пилотов Lufthansa в аэропорту "Борисполь" будут отменены семь рейсов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно.