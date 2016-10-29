Підвищення зарплати дасть додаткові надходження до бюджету – П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Підвищення мінімальної зарплати дасть додаткові надходження до Держбюджету, зокрема, через виведення економіки з тіні. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН.
“Поступове підвищення купівельної спроможності громадян буде давати кошти економіці не інфляційні, які безумовно перетворюються знов в додаткові надходження до державного бюджету, додаткові надходження в персійний фонд України. А це дасть можливість нам не зупинятися на 3200 грн,” — заявив П.Розенко.
Також держслужбовець додав, що з даного питання проводилися консультації з різними бізнес-асоціаціями і організаціями роботодавців. Така робота тривала шість місяців.