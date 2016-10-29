Повышение зарплаты даст дополнительные поступления в бюджет - Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Повышение минимальной зарплаты даст дополнительные поступления в Госбюджет, в частности, из-за вывода экономики из тени. Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН.
"Постепенное повышение покупательной способности граждан будет давать средства экономике не инфляционные, которые безусловно превращаются снова в дополнительные поступления в государственный бюджет, дополнительные поступления в пенсионный фонд Украины. А это позволит нам не останавливаться на 3200 грн", - заявил Розенко.
Также госслужащий добавил, что по данному вопросу проводились консультации с различными бизнес-ассоциациями и организациями работодателей. Такая работа продолжалась шесть месяцев.